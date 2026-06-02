Сергей Разумовский

Украинский защитник Илья Забарный может покинуть ПСЖ и вернуться в английский футбол. По информации журналиста Дейва Окопа, интерес к игроку сборной Украины проявляет Ливерпуль, который рассматривает возможность его подписания.

Пока потенциальный трансфер находится на начальной стадии: между сторонами состоялся лишь предварительный обмен мнениями, до полноценных переговоров дело еще не дошло. Ливерпуль изучает ситуацию вокруг 23-летнего защитника, а ПСЖ не исключает его продажи, хотя не готов отпускать футболиста дешево. Прошлым летом парижане приобрели Забарного у Борнмута за 63 млн евро, поэтому в случае трансфера рассчитывают как минимум вернуть потраченные средства.

Одной из причин возможного перехода называют статус украинца в команде Луиса Энрике. Забарный не полностью удовлетворен своей ролью, так как не имеет гарантированного места в основном составе. В Лиге 1 он получал достаточно практики: провел 28 матчей, 26 из них — в старте. В то же время в Лиге чемпионов его роль была значительно меньше: всего семь матчей и 213 минут. В плей-офф он ни разу не выходил в стартовом составе, а в финале появился на поле только в конце дополнительного времени.

Важным фактором может стать и тренерский вопрос в Ливерпуле. Сообщается, что клуб может возглавить Андони Ираола, который хорошо знает Забарного по совместной работе в Борнмуте. Именно под руководством испанца украинец прошел важный этап карьеры в АПЛ, адаптировался к интенсивному футболу и зарекомендовал себя как надежный центральный защитник.

Забарный перешел в ПСЖ летом 2025 года после двух с половиной сезонов в Борнмуте. Его первый год во Франции был успешным командно: он стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов.

Напомним, Забарный — четвертый украинец, который выиграл Лигу чемпионов.