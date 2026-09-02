Владимир Кириченко

Полузащитник Челси аргентинец Энцо Фернандес стал игроком Манчестер Сити. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан до 2031 года. Финансовые детали не разглашаются. По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит более 125 млн фунтов.

Энцо был приобретен у Бенфики в январе 2023 года за 121 млн евро. В прошлом сезоне он забил 15 голов и отдал 7 результативных передач в 54 матчах.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити и Челси согласовали самый дорогой трансфер в истории английского футбола.