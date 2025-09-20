Официально: форвард Вереса получил длительную дисквалификацию
Футболист не поможет команде в ближайших матчах
В поединке пятого тура Украинской Премьер-лиги против Кудривки (2:0) форвард Вереса Денис Ндукве нарушил правила – целенаправленно ударил соперника и получил красную карточку.
КДК УАФ рассмотрел эпизод с удалением 25-летнего украинского нападающего. По итогам рассмотрения, игрок получил три матча дисквалификации, из которых на один матч условно.
Ндукве сыграл за Верес в этом сезоне 6 матчей, на его счету 2 гола.
