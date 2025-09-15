Михаил Цирюк

С пятницы по воскресенье состоялись все матчи 5 тура УПЛ, который оказался неожиданно богат на сенсации. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки, Эпицентр одержал первую в своей истории победу в элитном дивизионе, Полесье прервало серию из шести поражений подряд победой над Кривбассом, а Карпаты снова не смогли победить новичка УПЛ, оставшись единственной командой, которая еще не выигрывала в этом сезоне.

Предлагаем вашему вниманию главные итоги уикенда в украинском национальном первенстве.

Свою первую победу в сезоне, и вообще первые очки добыла также Александрия. Команда Кирилла Нестеренко на своем поле разгромила черкасский ЛНЗ, и учитывая старт вице-чемпиона в этом сезоне, подобное развитие событий было довольно неожиданным. На быстрый гол Цари еще до перерыва ответил Ассинор, однако во втором тайме Александрия забила аж трижды.

Еще один мяч Цари, а также точные удары Шостака и Джонатана в компенсированное время позволили хозяевам оформить разгром. Возможно, по игре такой результат - это слишком, однако для александрийцев именно такая, уверенная победа сейчас будет очень кстати.

Свое турнирное положение этого тура улучшил и ровенский Верес, который после победы над ЛНЗ разобрался и с Кудривкой. Голы в исполнении Бойко и Смияна в начале каждого из таймов значительно подкосили соперника, после чего ему было непросто оказать качественное сопротивление. Таким образом Верес продолжил свое движение к середине турнирной таблицы, ну а для Кудривки, после яркого старта, похоже, начинаются тяжелые рабочие будни.

Свою первую победу в УПЛ в пятом туре выстрадал и Эпицентр. В целом, на страдания была похожа игра в исполнении обеих команд. А кульминацией этого не слишком яркого зрелища стала 70 минута, когда гости заработали пенальти, который реализовал Хоакинте.

Была в этой истории драматическая развязка. На второй компенсированной минуте свое право на пенальти добыл и Рух, получив возможность добыть хотя бы очко. Однако Бекназ Алмазбеков, который привез 11-метровый в свои ворота, не забил его и в чужие. Этому парнишке можно только посочувствовать, как и его команде: четвертое поражение подряд и последнее, 16 место в турнирной таблице.

Если бы на последних минутах Оболони не удалось сравнять счет, это был бы вполне типичный матч Динамо в чемпионате образца прошлого сезона. Шовковский выбрал довольно экспериментальный состав, хотя причины экспериментов не очень понятны: неужели так заранее берегли силы на кризисную Александрию в матчах кубка и УПЛ?

И этим составом Динамо рассчитывало выиграть даже не на третьей, а на второй передаче, да и то эта вторая включалась лишь в кризисные моменты. В принципе, почти получилось: сначала Караваев воспользовался детской ошибкой защитника соперника, который самоликвидировался с пути правого защитника бело-голубых, позволив выйти один на один и открыть счет.

За 5 минут до перерыва пивовары разбудили соперника голом Нестеренко: Биловар в центре поля неизвестно куда выбросился на соперника, оставив у себя за спиной огромный коридор, которым грех было не воспользоваться нападающему. Но уже спустя 4 минуты после этого Динамо снова вышло вперед: Буяльский подал угловой, а Михавко переиграл всех в воздухе.

Быстрое возвращение преимущества создало для динамовцев иллюзию того, что в этом матче они все контролируют. Подопечные Шовковского весь второй тайм никуда не спешили и ждали финального свистка, впрочем, не дождались. На первой компенсированной минуте проблемой для чемпиона стало обычное забрасывание Федоровского на голову Устименко, которому не смогли помешать ни Михавко, ни Биловар.

Эта осечка должна стать для Динамо сигналом, что преимущество в один мяч, а особенно с такой защитой, это вовсе не преимущество. Ну а Оболонь уже заработала восьмое очко в пяти турах, и к команде Александра Антоненко в этом сезоне пока точно нет никаких претензий и вопросов.

По схожей схеме потерял очки и донецкий Шахтер - забил один мяч с пенальти, который на 22-й минуте матча реализовал Бондаренко, а дальше - все. И если Динамо хотя бы не дало Оболони создать ничего, кроме двух забитых мячей, то харьковский клуб, имея более качественный подбор исполнителей, огрызался значительно острее и интереснее.

Забил, правда, только раз: после подачи углового мяч долетел до Калюжного на дальней стойке, а Супер-Иван поймал его в касание и отправил в угол ворот Резника. Может, после этого тура наши гранды таки запомнят, что надеяться на минимальное преимущество на протяжении всего матча - так себе стратегия?

После шести поражений подряд во всех турнирах свою победу, наконец, одержало и житомирское Полесье. Судьбу довольно непростого выездного поединка против Кривбасса решил единственный гол Гайдучика на 80-й минуте, который позволил подопечным Руслана Ротаня одержать вторую победу в текущем розыгрыше чемпионата.

Для Кривбасса жеэта поражение оборвало победную серию из трех матчей подряд, однако слишком расстраиваться не стоит: команда ван Леувена сохранила четвертое место в турнирной таблице и продолжает держаться недалеко от лидеров.

Еще ближе к вершине после этого тура стал ковалевский Колос, который уже имеет одинаковое количество очков с Динамо. Очередной жертвой машины Руслана Костышина стала луганская Заря. Ключевым отрезком встречи стала концовка первого тайма, в которой гости забили два мяча усилиями Климчука и Цурикова.

Оправиться от такого удара команде Скрипника мог помочь гол Будковского уже в самом начале второй половины. Однако на еще один мяч черно-белых так и не хватило, напротив Колос на четвертой компенсированной минуте окончательно закрыл игру благодаря точному удару Кане. Итак, это 1:3. А вы уже тоже забыли, когда Колос в последний раз проигрывал в чемпионате?

У львовских Карпат на старте сезона серьезные проблемы, и дело не только в сложном календаре. Потому что если после матчей с Полесьем, Шахтером и Колосом на него еще можно жаловаться, то побеждать Кудривку и Полтаву он точно никак не мешал.

На экваторе первого тайма гости открыли счет благодаря голу Одарюка, и за 70 минут, которые команда Владислава Лупашко имела для исправления ситуации, она смогла только сравнять счет в середине второй половины в результате точного удара Фабиано.

Эта ничья стала для зелено-белых уже четвертой подряд. Конечно, это лучше чем поражения, но такой медленный способ набора очков ни к чему хорошему Карпаты не приведет: нужны победы, и желательно как можно быстрее.

В материале использованы фото Getty images, УПЛ