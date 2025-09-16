Нападающий Вереса Денис Ндукве, который заработал удаление в предыдущем матче 5 тура УПЛ с Кудривкой (2:0), будет оштрафован на приличную сумму, сообщает «ТаТоТаке».

Арендованный у первой лиги Ворсклы нападающий на 56-й минуте умышленно ударил сзади по ногам соперника.

Теперь игрока, вероятно, ожидает дисквалификация от УАФ на несколько матчей и наказание от клуба.

Ндукве сыграл за Верес в этом сезоне 6 матчей, на его счету 2 гола.

