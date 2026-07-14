Сергей Разумовский

24-летний английский вингер Мейсон Гринвуд официально покинул Марсель и продолжит карьеру в Фенербахче. О переходе футболиста сообщила пресс-служба турецкого клуба.

По информации Фенербахче, сумма трансфера составила 39 миллионов евро. Марсель получит эту сумму не одним платежом, а тремя равными частями в течение следующих трех лет.

Контракт Гринвуда с турецким клубом рассчитан на четыре сезона. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что зарплата английского вингера в Фенербахче составит около 10 миллионов евро в год чистыми.

Гринвуд стал игроком Марселя летом 2024 года, когда французский клуб приобрел его у Манчестер Юнайтед за 26 миллионов евро. Во Франции футболист провел результативный сезон и быстро стал одним из лидеров атакующей линии команды.

В предыдущей кампании англичанин сыграл 45 матчей во всех турнирах. На его счету 26 забитых мячей и 11 результативных передач. Благодаря такой статистике Гринвуд привлек внимание других клубов и в итоге перешел в Фенербахче.

Таким образом, Марсель заработал на продаже игрока 13 миллионов евро разницы по сравнению с суммой, которую заплатил за него Манчестер Юнайтед в 2024 году. Для Фенербахче этот трансфер стал одним из самых громких усилений перед новым сезоном.

Ранее сообщалось, что вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк интересен клубам Турции.