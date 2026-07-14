Павел Василенко

Вингер Алексей Гуцуляк, который этим летом прекратил сотрудничество с житомирским Полесьем, может оказаться в одном из клубов чемпионата Турции. Об этом сообщает Fikret.

В частности, совсем недавно для украинского футболиста появился вариант с Коджаэлиспором, ведь руководство клуба готово удовлетворить финансовые запросы игрока национальной сборной и предложить ему высокую зарплату.

На данный момент известно, что представители Алексея уже ведут переговоры с Коджаэлиспором, но клубу придется конкурировать с другими желающими подписать Гуцуляка в своей стране.

Говорится о том, что в турецкой Суперлиге интерес к вингеру также проявляют Коньяспор и Чорум Беледиеспор. Все эти команды в следующем сезоне будут выступать в элитном дивизионе.

Ожидается, что Алексей Гуцуляк готов продолжить карьеру в Турции, так как местные владельцы клубов могут удовлетворить его финансовые запросы.