Сергей Разумовский

Чилийский Коло-Коло в своих соцсетях объявил о подписании вратаря национальной сборной Кабо-Верде Жозимара Эвори Диаса, более известного под футбольным прозвищем Возинья.

Самый титулованный клуб Чили презентовал голкипера еще 24 июля, однако его приезд в Южную Америку несколько раз откладывался. Причиной стали трудности с оформлением необходимых документов, а также личные обстоятельства футболиста.

Точный срок договора Коло-Коло официально не сообщил. Между тем, по информации Transfermarkt, контракт 40-летнего вратаря с чилийским клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Последней командой Возиньи был португальский Шавиш, который выступает во втором дивизионе страны. В сезоне-2025/26 голкипер провел 19 матчей во всех турнирах. В шести из них он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Наибольшее внимание к персоне Возиньи привлекло его выступление на чемпионате мира-2026. Вратарь сыграл четыре матча в составе сборной Кабо-Верде и дважды завершал встречи без пропущенных мячей.

На Мундиале голкипер установил возрастное достижение, став самым старшим дебютантом в истории турнира. Несмотря на солидный возраст, Возинья продемонстрировал уверенную игру и показал, что остается конкурентоспособным на международном уровне.

Особенно ярким стал выступление вратаря в матче против сборной Испании (0:0), которая впоследствии стала чемпионом мира. Возинья не раз спасал свою команду и привлёк внимание футбольных болельщиков и СМИ.

После чемпионата мира популярность голкипера резко возросла. Его страница в Instagram начала стремительно набирать подписчиков, а сам Возинья стал одним из самых заметных вратарей в мировом футболе. В социальных сетях он даже обогнал Тибо Куртуа по количеству подписчиков среди вратарей, продолжающих профессиональную карьеру.