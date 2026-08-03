Павел Василенко

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья наконец прибыл в Чили, где завершит свой переход в Коло-Коло. После почти десятидневной задержки трансфер, который оказался под угрозой срыва, все же приближается к официальному завершению.

«Я очень рад быть здесь. Хочу поблагодарить болельщиков за их терпение. До встречи на стадионе «Монументаль», – сказал 40-летний голкипер после прибытия в Сантьяго.

Наититулованнейший клуб Чили объявил о подписании Жозимара Эвори Диаса, более известного как Возинья, еще 24 июля. Однако его приезд несколько раз переносили из-за проблем с оформлением документов и личных обстоятельств. Позже появились слухи, что вратарь может выбрать марокканский РС Беркан, который якобы предложил ему более выгодные финансовые условия.

В итоге Возинья приземлился в аэропорту Сантьяго, где его встретили многочисленные болельщики Коло-Коло с флагами, баннерами и скандированиями.

На чемпионате мира-2026 голкипер стал самым возрастным дебютантом турнира и привлек внимание яркой игрой в составе сборной Кабо-Верде. Особенно выделялся его выступление в матче против будущих чемпионов мира – сборной Испании.

В клубе сообщили, что уже во вторник Возинья присоединится к тренировкам и будет официально представлен болельщикам. Кроме того, Чилийская федерация футбола изменила регламент, позволив вратарю выступать с прозвищем «Возинья» на футболке. Ранее правила требовали использовать только официальную фамилию, однако для опытного голкипера сделали исключение.

В Чили Возинья перебрался из португальского Шавеша, за который выступал после завершения контракта с клубом второго дивизиона Португалии.