Сергей Разумовский

Олег Лужный официально стал главным тренером юношеской сборной Украины U-19. О назначении сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола. Ранее эту информацию уже подтверждал сам специалист, однако теперь его статус получил официальное подтверждение со стороны УАФ.

В ближайшее время нового наставника ожидает первое испытание. Дебют Лужного во главе украинской команды запланирован на 24 сентября – в этот день сборная проведет товарищеский матч против сверстников из Швеции.

Перед международными матчами украинские футболисты пройдут учебно-тренировочный сбор. Подготовка пройдет в рамках турнира в Испании, где команда U-19 сыграет сразу три контрольные встречи.

Первым соперником украинцев станет сборная Швеции. Матч запланирован на 24 сентября. Через три дня, 27 сентября, команда Лужного встретится с Германией, а завершит выступления на турнире матчем против Шотландии 30 сентября.

Эти матчи станут для тренерского штаба возможностью оценить готовность футболистов, проверить различные тактические варианты и определить основной состав перед официальными встречами. Для самих игроков сбор в Испании станет шансом проявить себя перед важным отрезком сезона.

В ноябре Украина U-19 продолжит борьбу в квалификации к чемпионату Европы-2027. На втором групповом этапе соперниками команды станут Италия, Израиль и Румыния.

Расписание квалификационных матчей пока еще согласовывается. По итогам группового этапа в третий, финальный раунд отбора пройдут три лучшие сборные. Так что украинской команде необходимо занять как можно выше место в своей группе, чтобы сохранить шансы на выход в следующую стадию.