Сергей Разумовский

Наполи официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Антонио Конте и членами его тренерского штаба. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба неаполитанского клуба.

Как сообщается, решение о расставании было принято по взаимному согласию сторон. Клуб и наставник договорились досрочно прекратить действие текущих контрактов, не дожидаясь их завершения. Таким образом, период работы Конте во главе Наполи подошел к концу после двух сезонов.

Итальянский специалист возглавил команду в сложный для клуба момент, однако сумел быстро повлиять на результаты и вернуть Наполи к борьбе за высшие места. Наибольшим достижением Конте в Неаполе стал чемпионский титул Серии А в сезоне-2024/25. Это «Скудетто» стало четвертым в истории клуба и одним из важнейших успехов команды за последние годы.

Кроме победы в чемпионате Италии, под руководством Конте Наполи также завоевал Суперкубок Италии в декабре 2025 года. Этот трофей стал еще одним подтверждением результативной работы тренерского штаба и конкурентоспособности команды на внутренней арене.

В своем официальном заявлении Наполи поблагодарил Антонио Конте и его помощников за профессионализм, преданность делу и вклад в развитие команды. В клубе отдельно отметили роль тренерского штаба в достигнутых результатах и пожелали специалистам успехов в дальнейшей карьере.

После ухода Конте Наполи предстоит определить нового главного тренера, который продолжит работу с командой и будет готовить её к следующему сезону.

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