Павел Василенко

Манчестер Юнайтед продал нападающего. Расмус Хойлунд стал полноценным игроком Наполи.

В прошлом году Хойлунд перешел в Наполи в аренду на один год из Манчестер Юнайтед. Сделка между клубами содержала необычный пункт.

Ожидалось, что Наполи будет обязан купить 23-летнего датчанина после попадания в Лигу чемпионов. Неаполитанцы выполнили этот критерий по итогам сезона.

Согласно предыдущим сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, аренда Хойлунда составляла 6 миллионов евро, тогда как полноценный трансфер стоил 44 миллиона евро.

23-летний датчанин подписал пятилетний контракт. В прошлом сезоне он сыграл 44 матча, забил 16 голов и отдал восемь результативных передач.

Хойлунд также играл ранее за Копенгаген, Штурм Грац и Аталанту. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед согласовал переход хавбека Аталанты.