Трансфер оформлен: Наполи выкупил форварда Манчестер Юнайтед после выхода в Лигу чемпионов
Английский клуб заработал солидные деньги
около 4 часов назадПодписаться в
Манчестер Юнайтед продал нападающего. Расмус Хойлунд стал полноценным игроком Наполи.
В прошлом году Хойлунд перешел в Наполи в аренду на один год из Манчестер Юнайтед. Сделка между клубами содержала необычный пункт.
Ожидалось, что Наполи будет обязан купить 23-летнего датчанина после попадания в Лигу чемпионов. Неаполитанцы выполнили этот критерий по итогам сезона.
Согласно предыдущим сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, аренда Хойлунда составляла 6 миллионов евро, тогда как полноценный трансфер стоил 44 миллиона евро.
23-летний датчанин подписал пятилетний контракт. В прошлом сезоне он сыграл 44 матча, забил 16 голов и отдал восемь результативных передач.
Хойлунд также играл ранее за Копенгаген, Штурм Грац и Аталанту. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед согласовал переход хавбека Аталанты.