Полесье разгромило ЦСКА в первом матче на сборах в Австрии
Команда Руслана Ротаня готовится к новому сезону
около 2 часов назадПодписаться в
Александр Филиппов. Фото - ФК Полесье
Житомирское Полесье провело свой первый контрольный матч на сборе в Австрии, обыграв болгарский ЦСКА со счетом 4:0.
Отметим, подопечные Руслана Ротаня одержали победу над действующим обладателем Кубка Болгарии и командой, которая финишировала четвертой в своем национальном первенстве.
В следующем матче Полесье сыграет против Университати Крайова.
Контрольный матч
Полесье – ЦСКА (София) – 4:0
Голы: Филиппов, 8, Велетень, 47, Гайдучик, 52 (пен.), Федор, 62.
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