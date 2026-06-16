Официально: Рубен Аморим стал главным тренером Милана
Руководство итальянского клуба рассчитывает, что тренер придаст команде современный доминирующий стиль
около 14 часов назадПодписаться в
Португальский специалист Рубен Аморим стал новым главным тренером итальянского Милана. Об этом сообщает официальный сайт «россонери».
Владелец клуба и основатель компании RedBird Capital Partners Джерри Кардинале прокомментировал это назначение, отметив, что тактический подход и философия молодого наставника полностью соответствуют вектору развития итальянского гранда.
Мы следили за Рубеном годами, его работа в Спортинге произвела на нас огромное впечатление и отражает тот стиль игры, который мы ищем. Он один из самых подготовленных и новаторских тренеров нового европейского поколения — молодой, амбициозный, с современным футбольным стилем, который характеризуется доминированием во владении мячом, современной системой прессинга и четким тактическим подходом.
Напомним, последним местом работы Рубена Аморима был английский Манчестер Юнайтед.
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