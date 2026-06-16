«Динамо» узнало соперника в первом квалификационном раунде Лиги Европы
Бело-синие встретятся с румынским клубом Университатя
около 16 часов назадПодписаться в
Киевское Динамо узнало первого соперника в Лиге Европы сезона 2026/27. По результатам жеребьевки в швейцарском Ньоне, обладатель Кубка Украины в первом раунде отбора встретится с румынским клубом Университатя.
Первый поединок Динамо проведет на условно домашней арене 9 июля, а матч-ответ состоится 16 июля в Румынии.
Для выхода в основной этап Лиги Европы киевлянам необходимо преодолеть четыре раунда квалификации. В случае поражения на любой стадии отбора украинская команда перейдет в Лигу конференций.
Динамо назвало стадион, где будет проводить матчи еврокубков сезона 2026/27.