Павел Василенко

Рафаэл Леау ищет новый клуб. Португалец объявил о намерении покинуть Милан. La Gazzetta dello Sport сообщает, что вингера предложили чемпиону Английской Премьер-лиги Арсеналу.

Леау был ключевым игроком Милана на протяжении последних семи лет, выиграв один титул Серии А. Однако прошлый сезон не был успешным ни для клуба, ни для игрока. После неудачной попытки квалифицироваться в Лигу чемпионов, вингер объявил о своем желании сменить обстановку. Россонери не будут против его ухода, но им требуется твердая предложении по 26-летнему игроку.

Итальянские СМИ утверждают, что Милан оценил Леау в 50 миллионов евро. На данный момент единственное предложение, которое он получил, поступает от Галатасарая. Этот вариант маловероятен, так как игрок хочет играть в топ-чемпионате.

По данным La Gazzetta dello Sport, Манчестер Юнайтед все еще в борьбе за него. Кроме того, агенты игрока предложили услуги своего клиента чемпионам Англии. Арсенал ищет нового левого вингера, поэтому это была бы отличная возможность для них усилить свой состав. Первый контакт произошел некоторое время назад, но с тех пор переговоры не продвинулись.

Однако, похоже, что Премьер-лига является наиболее вероятным сценарием для будущего португальского полузащитника. Леау еще не играл в Англии. До присоединения к Милану он выступал за Лилль и Спортинг. Как игрок Милана, он провел 291 матч, забил 80 голов и отдал 65 результативных передач.