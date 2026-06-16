Денис Седашов

Известный украинский тренер и бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко поделился мыслями о возможном поединке между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (25-0, 16 КО) и временным чемпионом по версии WBC Агитом Кабайелом (27-0, 19 КО). Слова приводит vRINGe.

Специалист уверен, что стилистически немецкий боксер является вполне понятным оппонентом для украинского абсолюта, поскольку полагается на технику, а не на силовое противостояние.

Кабель немного другого плана. Более умный боксер. Грамотный. У него есть боксерский IQ. Безумной атаки не будет. Возможно, Усику наоборот будет удобнее. Все же стили делают бои. С Кабелем, думаю, все будет намного проще с боксерской точки зрения. Они оба — боксеры. Усик понимает, откуда соперник будет работать, как он будет работать. А с Верховеном, возможно, возникла какая-то непонятность. Чисора показывал, как боксировать с Усиком. У него были хорошие моменты. Силовой стиль, чтобы быть ближе. Грязный, силовой бокс. А, например, Кабель... Силовой, грязный бокс — это не его стиль. Поэтому думаю, что Усику с Кабелем будет легче. Он будет понимать, что делает Кабель. Он быстрее его «прочитает», изучит его действия. В'ячеслав Сенченко

Напомним, ранее Агит Кабайел заявил, что его команда ждет окончательного ответа от стороны Александра Усика по поводу организации совместного боя.