Павел Василенко

Совет ФИФА принял решение о выборе президента УАФ Андрея Шевченко и главы Комитета арбитров УАФ Екатерины Монзуль в состав постоянных комитетов ФИФА. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Решение принято в соответствии с поправкой к Уставу ФИФА, одобренной на 74-м Конгрессе ФИФА. В ней говорится о необходимости реструктуризации постоянных комитетов ФИФА с целью обеспечения участия большего количества ассоциаций-членов в процессах принятия решений, а также привлечения к этим процессам большего количества женщин.

Согласно этой процедуре Совет ФИФА на своем последнем заседании назначил председателей, заместителей председателей и членов постоянных комитетов ФИФА на срок в четыре года (2025-2029).

Таким образом, президента УАФ Андрея Шевченко избрали председателем Комитета по вопросам будущего футбола ФИФА, а главу Комитета арбитров УАФ Екатерину Монзуль – членом Комитета заинтересованных сторон по женскому футболу ФИФА.