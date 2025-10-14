Шевченко отреагировал на трудную победу сборной Украины над Азербайджаном
Функционер сделал заявление в социальных сетях
Фото - УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил сборную Украины после победы над Азербайджаном (2:1) в матче квалификации на чемпионат мира-2026.
«Еще одна победа! Поздравляю, команда!» – написал Шевченко в своих соцсетях.
После четырех туров Украина занимает второе место в группе D с 7 очками. Лидирует Франция (10), далее – Исландия (4) и Азербайджан (1).
Согласно регламенту, прямые путевки на чемпионат мира-2026 получат только победители групп. Команды, занявшие второе место, весной 2026 года сыграют в плей-офф за выход на Мундиаль.
Календарь следующих матчей Украины в отборе ЧМ-2026
13 ноября 2025, Франция – Украина
16 ноября 2025, Украина – Исландия
