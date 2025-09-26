Сергей Стаднюк

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко принял участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где с речью выступил глава государства Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Имел возможность посетить 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Речь нашего Президента Владимира Зеленского — важное напоминание, что не политические жесты, а именно решительные действия международного сообщества будут способствовать установлению мира, безопасности и процветания Украины и Европы. Андрей Шевченко

Напомним, 24 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил на сессии высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где принял участие в ряде мероприятий в рамках 80-й сессии. Накануне, 23 сентября, во время своего выступления на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине, глава государства подчеркнул, что Россия, которая является постоянным членом Совета Безопасности, развязала самую крупную войну со времен Второй мировой и не намерена её завершать.

