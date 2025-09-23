Сергей Стаднюк

Президент УАФ Андрей Шевченко выступает против возможного ухода Сергея Реброва с поста главного тренера сборной Украины. Об этом сообщает SDNA.

По информации источника, глава ассоциации подчеркнул, что пока он возглавляет ассоциацию, не намерен отпускать 51-летнего специалиста. Он готов сделать все необходимое, чтобы Ребров оставался во главе национальной команды как минимум до завершения отборочного цикла чемпионата мира 2026 года.

Ранее греческие медиа сообщали об интересе к Реброву со стороны Панатинаикоса. Впрочем, сам специалист опроверг слухи о своем будущем.

Ребров возглавляет сборную Украины с лета 2023 года. С тех пор команда пробилась на Евро-2024, однако не смогла выйти из группы в финальной части турнира. Кроме этого, «сине-желтые», ведя 3:1 в противостоянии с Бельгией, упустили шанс пробиться в Дивизион A Лиги наций.

Квалификацию на чемпионат мира-2026 сборная Украины начала неудачно. Подопечные Реброва проиграли Франции (2:0) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).