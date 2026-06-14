Сергей Разумовский

Главный тренер Чернигова Валерий Черный через пресс-службу клуба сообщил, что оставит свою должность после завершения текущего сезона. Наставник объяснил, что срок действия его контракта подходит к концу, а продлевать соглашение он не планирует. Решение он называет чрезвычайно сложным, однако подчеркивает, что оно продиктовано прежде всего семейными обстоятельствами: после длительных раздумий он выбрал приоритет семьи, которая годами поддерживала его, но часто ощущала недостаток его присутствия рядом.

Черный выразил надежду, что такой шаг будет полезен и для него с близкими, и для клуба. Он напомнил о совместном пути с Черниговом — от этапа любительского футбола до исторического выхода в финал Кубка Украины в этом сезоне. Отдельно он упомянул первые матчи команды на профессиональном уровне, завоевание бронзовых медалей во Второй лиге, болезненное понижение из Первой лиги и последующее возвращение, которое дало новый импульс развитию коллектива.

Текущая кубковая кампания, по его мнению, стала яркой страницей, которая навсегда останется в памяти. Черный подчеркнул, что постоянно ощущал поддержку руководства клуба и болельщиков, и поблагодарил всех, кто был рядом в самые сложные моменты.

Он подчеркнул, что имел возможность работать с замечательными футболистами, многие из которых стали для него настоящими друзьями. Отдельные слова благодарности он адресовал своему тренерскому штабу — профессионалам, с которыми шаг за шагом выстраивал команду. По его словам, речь идет не о окончательном прощании, а скорее о паузе, так как он сохраняет теплые чувства к клубу и считает Чернигов частью своей жизни.

Вместе с тем Черный подчеркнул, что уходит с должности с большим пиететом ко всем, кто причастен к деятельности Чернигова, и воспринимает будущее как возможность для обеих сторон двигаться вперед. Он заявил, что всегда останется преданным клубу на эмоциональном уровне, а его сердце и далее будет с родной командой.

43-летний специалист возглавил Чернигов в апреле 2021 года. За этот период команда дважды поднималась в Первую лигу, а в текущем сезоне добралась до финала Кубка Украины, где уступила Динамо со счетом 1:3. В чемпионате Чернигов финишировал на 13-й позиции.

В черниговском клубе добавили, что Черный перейдет на должность спортивного директора.