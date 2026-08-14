Сергей Разумовский

Венгерский Залаэгерсег объявил о подписании украинского атакующего полузащитника Данила Кревсуна. О трансфере сообщила пресс-служба клуба.

Стороны заключили долгосрочное соглашение, рассчитанное на три сезона. Таким образом, 21-летний футболист продолжит карьеру в чемпионате Венгрии и получит возможность регулярно выступать на взрослом уровне.

Кревсун присоединился к новому клубу на правах свободного агента. Украинец оставался без команды после завершения сотрудничества с дортмундской Боруссией, в академию которой перешел в январе 2023 года. В Германии полузащитник провел более двух лет, выступая преимущественно за юношеские и резервные составы.

В составе команды Боруссии до 19 лет Кревсун сыграл 37 матчей. За это время он забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Украинский футболист действовал на позиции атакующего полузащитника и отличался активностью в завершающей фазе атак.

За дублирующий состав дортмундского клуба Кревсун провел 62 поединка. На его счету два забитых мяча и четыре ассиста. Несмотря на конкуренцию в системе одного из самых известных клубов Германии, игрок получил ценный опыт работы в европейском футболе.

Зимой Боруссия заявила Кревсуна на Лигу чемпионов, однако за первую команду украинец так и не дебютировал.