Сергей Разумовский

Защитник Василий Кравец стал новичком Зари и начнет сезон-2026/2027 вместе с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Украинский футболист имеет значительный опыт выступлений как в украинском чемпионате, так и за границей. В разные периоды карьеры Кравец играл за Карпаты Львов, Днепр-1, Полесье Житомир, Ворсклу Полтава и Металлист 1925, который ныне выступает под названием Харьков.

Значительную часть карьеры защитник провел за пределами Украины. В частности, у Кравца есть опыт выступлений в Испании, где он играл в Ла Лиге 2 за Луго, Спортинг Хихон и Леганес. Всего во втором по силе дивизионе испанского футбола он провел 94 матча, забил 1 гол и отдал 10 результативных передач. Также украинец выступал в Ла Лиге в составе Леганеса.

Кроме того, Кравец играл в Польше. Там он защищал цвета дубля и основной команды Леха из Познани. В польском чемпионате на его счету 19 проведенных поединков. Последним клубом 28-летнего защитника был Харьков. В составе этой команды Кравец сыграл 25 матчей, отметился одним забитым мячем и двумя ассистами.

Также футболист имеет опыт выступлений в еврокубках. В сезоне-2020/2021 он провел 6 матчей за Лех в Лиге Европы и Лиге конференций. В сезоне-2023/2024 Кравец сыграл еще 5 поединков в квалификационных раундах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в составе Днепра-1.

На международном уровне Василий Кравец выступал за сборные Украины разных возрастных категорий. Всего на его счету 28 матчей и одна результативная передача за юношеские и молодежные национальные команды.

Ожидается, что в составе черно-белых Кравец заменит Романа Вантуха, который перешел в Карпаты. Опыт защитника, в частности выступления в Испании, Польше, еврокубках и украинской Премьер-лиге, должен помочь команде в новом сезоне.