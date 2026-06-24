Павел Василенко

Защитник Роман Вантух официально стал новым игроком львовских Карпат.

По информации пресс-службы зелено-белых, 27-летний защитник подписал трехлетний контракт – до 30 июня 2029 года.

Последним клубом Вантуха была Заря, цвета которой он защищал с сентября 2022 года. За это время Роман провел 102 игры за луганскую команду, забив семь голов и оформив девять ассистов.

Сам защитник является воспитанником киевского Динамо, за первую команду которого он так и не смог дебютировать.

Ранее Вантух также выступал за донецкий Олимпик, одесский Черноморец и Александрию.