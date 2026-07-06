Сергей Разумовский

Центральный защитник Максим Дячук и полузащитник Антон Царенко пока не планируют возвращаться в Украину для продолжения футбольной карьеры. Оба игрока принадлежат киевскому Динамо, однако прошлый сезон провели за пределами страны — в составе польской Лехии из Гданьска, где выступали на правах аренды.

О ситуации с футболистами сообщили в эфире «ТаТоТаке». По имеющейся информации, интерес к Дячуку и Царенко проявлял одесский Черноморец, который рассматривал возможность арендовать обоих украинцев перед новым сезоном. Однако реализовать этот вариант одесситам не удалось.

Ведущий Михаил Спиваковский сообщил, что Черноморец действительно пытался договориться об аренде Царенко и Дячука, однако переговоры не дали результата, поскольку сами футболисты отказались возвращаться в Украину на этом этапе карьеры.

Ситуация усложняется и тем, что оба игрока не входят в текущие планы главного тренера Динамо Игоря Костюка. Дячук и Царенко не были включены в список футболистов, которые отправились с киевской командой на тренировочный сбор в Австрию. Это свидетельствует о том, что ближайшим временем клуб, вероятно, будет искать для них другие варианты продолжения карьеры.

Прошлый сезон для обоих украинцев прошел в чемпионате Польши. Они выступали за Лехию Гданьск, однако команда не смогла сохранить место в элитном дивизионе. По итогам кампании Лехия заняла 16-е место в турнирной таблице Экстракласы и вылетела из высшего дивизиона польского футбола.

Максим Дячук получал в Лехии значительно больше игровой практики. Центральный защитник провел 28 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Для защитника это был полноценный сезон с регулярным участием в матчах первой команды.

Антон Царенко имел более скромную роль в польском клубе. Полузащитник вышел на поле в восьми поединках и записал на свой актив одну результативную передачу. Хотя в позапрошлом сезоне был игроком основной обоймы.

Динамо сделало выбор – стало известно, кто возглавил возрожденную команду.