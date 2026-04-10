Официальное решение. Известно, кто будет тренировать Ювентус
Гранд Серии А продлил контракт со Спаллетти
около 1 часа назад
Фото: ФК Ювентус
Туринский Ювентус официально продлил контракт с главным тренером Лучано Спаллетти. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Новое соглашение с опытным итальянским специалистом рассчитано до середины 2028 года. Таким образом, клуб подтвердил доверие к тренеру, который возглавил команду уже по ходу сезона.
После прихода Спаллетти Ювентусу удалось стабилизировать результаты после неудачного старта кампании. На данный момент туринцы занимают пятое место в турнирной таблице и отстают от зоны топ-4 лишь на одно очко.
Лучано Спаллетти имеет большой тренерский опыт в Серии А. Ранее он работал с Наполи, Интером и Ромой.
