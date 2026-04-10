Сергей Разумовский

Туринский Ювентус официально продлил контракт с главным тренером Лучано Спаллетти. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Новое соглашение с опытным итальянским специалистом рассчитано до середины 2028 года. Таким образом, клуб подтвердил доверие к тренеру, который возглавил команду уже по ходу сезона.

После прихода Спаллетти Ювентусу удалось стабилизировать результаты после неудачного старта кампании. На данный момент туринцы занимают пятое место в турнирной таблице и отстают от зоны топ-4 лишь на одно очко.

Лучано Спаллетти имеет большой тренерский опыт в Серии А. Ранее он работал с Наполи, Интером и Ромой.

