Владимир Кириченко

Милан и Ювентус обратились за информацией о нападающем Барселоны Роберте Левандовском. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Оба клуба следят за ситуацией вокруг поляка и могут активизироваться в случае, если он решит покинуть каталонский клуб на правах свободного агента.

На данный момент ни одна из сторон не делала официальных предложений. В то же время интерес к игроку остается предметным, несмотря на его высокую заработную плату.

#ACMilan and #Juventus are among the clubs which have asked info for Robert #Lewandowski. #Milan and #Juve are at the window, if the striker decides to leave #Barça as a free agent. No official bids yet, but just a genuine interest despite Lewa has a very high salary. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 8, 2026

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 млн евро. Его контракт с Барселоной действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов предложить Роберту контракт сроком на один год.

Новый контракт может предусматривать снижение фиксированной заработной платы, при этом значительная часть дохода игрока будет формироваться за счет бонусов, зависящих от количества матчей и результативных действий.

В этом сезоне Левандовский забил 17 голов и оформил 1 ассист в 38 матчах.

