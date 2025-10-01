Галатасарай одержал победу над английским Ливерпулем (1:0) в матче основного этапа Лиги чемпионов. После игры главный тренер турецкой команды Окан Бурук поделился своими впечатлениями.

– Отлично победить. Атмосфера на стадионе была прекрасной, игра – прекрасная.

Благодарю своих футболистов – они сделали всё, что мы просили. Также благодарю наших болельщиков – они не замолкали ни на минуту. Мы сделали это вместе. Вместе защищались и атаковали.

Эта победа важна для продвижения турецкого футбола. Чемпионат Турции недооценивают в Европе. Мы показали, на что способны турецкие команды.

У нас ранее были неудачные матчи, но победить Ливерпуль, не пропустив ни одного мяча, – это очень важно, – передает слова Окана Бурука Fanatik.