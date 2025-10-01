Хавбек сборной Украины получил звание лучшего игрока матча с Панамой. Фото
Награда нашла героя
около 4 часов назад
Геннадий Синчук / Фото - УАФ
Полузащитник Монреаля и сборной Украины U-20 Геннадий Синчук признан лучшим игроком матча 2 тура ЧМ-2025 против Панамы (1:1), сообщает УАФ.
19-летний футболист отметился голом с пенальти в ворота южноамериканцев.
Ранее мы сообщали, что сборная Украины не сможет рассчитывать на Синчука в матче 3 тура против Парагвая (3 октября).
Синчук в двух матчах ЧМ-2025 отметился двумя голами.
