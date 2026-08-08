Сергей Разумовский

Киевское Динамо объявило об аренде левого полузащитника Анхеля Торреса. 26-летний колумбиец будет выступать за бразильский Операрио, который играет в Серии B.

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года. Другие условия перехода, включая финансовые детали, киевский клуб не раскрывает. Ранее сообщалось, что бразильская команда может получить право выкупа контракта Торреса после завершения аренды.

Киевляне подписали колумбийского футболиста в мае 2025 года. Торрес присоединился к команде на правах свободного агента.

Дебют вингера за Динамо состоялся в матче третьего тура УПЛ сезона-2025/26 против Эпицентра. В той встрече столичная команда одержала победу со счетом 4:1.

Всего в составе киевского клуба Торрес провел лишь два матча и сыграл 55 минут. Результативными действиями он не отметился. Вторую половину прошлого сезона колумбиец провел в аренде в турецком Эюпспоре.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, тренерский штаб Динамо был недоволен поведением футболиста. Теперь Торрес будет иметь возможность продолжить карьеру в Бразилии и получать больше игровой практики.