Манчестер Юнайтед достиг соглашения с Антверпеном по трансферу бельгийского вратаря Сенне Ламменса. Как сообщил журналист Дэвид Орнштейн, сумма сделки составит 21 миллион евро плюс бонусы, а контракт с игроком рассчитан до лета 2030 года.

Ламменс выступает за Антверпен с лета 2023 года. В прошлом сезоне он провел 44 матча во всех турнирах, в десяти из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Текущее соглашение футболиста с бельгийским клубом действовало до лета 2027-го.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего вратаря оценивается в 9 миллионов евро.

Напомним, ранее Манчестер Юнайтед претендовал на аргентинского вратаря Астон Виллы Эмилиано Мартинеса.