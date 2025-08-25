Павел Василенко

Голкипер Алтай Баиндир снова вышел в старте Манчестер Юнайтед в матче против Фулхэма (1:1), хотя еще недавно бесспорным №1 в воротах команды был Андре Онана.

В прошлом сезоне камерунец отыграл 50 матчей во всех турнирах, однако его игра неоднократно вызывала вопросы – лишь 11 раз он уходил с поля «сухим». Ошибки в ключевых матчах также серьёзно подорвали доверие к нему.

Неделю назад шанс получил Баиндир, но и он отметился досадным промахом в поединке с Арсеналом, когда его неуверенные действия привели к пропущенному голу и болезненному поражению Манчестер Юнайтед (0:1).

Несмотря на это, в воскресенье Рубен Аморим снова доверил место в основе турецкому голкиперу. Тренер после игры подчеркнул, что решение не было обусловлено травмой Онаны.

«Это выбор тренера. Я анализирую игру, прогнозирую следующий матч и ставлю тех, кто, на мой взгляд, даст нам наилучший шанс на победу», – заявил Аморим.

Таким образом, будущее Онаны в команде выглядит всё более шатким. К тому же Манчестер Юнайтед активно присматривается к новому варианту – бельгийцу Сенне Ламменсу, который может стать следующим претендентом на место в воротах «красных дьяволов».