Ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы между киевским Динамо и Маккаби Тель-Авив обслужит судейская бригада из Черногории, информирует пресс-служба УЕФА.

Главным арбитром назначен Никола Дабанович. Его помощниками будут Владан Тодорович и Срдан Йованович, а четвертым судьей выступит Милош Бошкович.

Работу системы ВАР обеспечат немецкие рефери Бенджамин Бранд и Патрик Хансльбауэр.

Ранее 43-летний Дабанович уже имел опыт работы на матчах с участием украинских команд: он судил игру Ворсклы против Спортинга (1:2) в Лиге Европы-2018, встречи Юношеской лиги УЕФА Динамо – Маккаби Тель-Авив (2:0) и Наполи – Шахтер (1:2).

Напомним, матч Динамо – Маккаби Тель-Авив состоится в четверг, 28 августа, в 21:00 по киевскому времени. В первом поединке подопечные Александра Шовковского уступили со счетом 1:3.