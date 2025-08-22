Известный украинский тренер Олег Федорчук в интервью сайту «Украинский футбол» поделился впечатлениями о поражении киевского Динамо от Маккаби Тель-Авив в квалификации Лиги Европы.

«Это тупиковая ситуация. Эта игра еще раз подтвердила, что Динамо нужны кардинальные изменения. Киевляне ужасно выглядели на фоне Маккаби. И здесь даже на удаление все не спишешь, потому что и до него команда играла довольно плохо. Ну не может быть в команде четыре защитника, которые вообще не умеют отбирать мяч! Маккаби переиграло Динамо по всем компонентам.

Во время игры было несколько эпизодов у Ваната, когда он оказывался один на один и даже не пытался обыграть защитника. Игрок Маккаби в аналогичной ситуации обыгрывает и забивает. А динамовцы, чтобы отличиться, начинают разыгрывать комбинации, делать кучу касаний. А все проще – решает индивидуальное мастерство. И это при том, что Маккаби играло в простой футбол, но этого на данный момент достаточно, чтобы побеждать Динамо».