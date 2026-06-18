Сергей Разумовский

Вильярреал продолжает искать усиление для линии атаки, а главным кандидатом на данный момент является украинский форвард Артем Довбик. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации испанского издания, 28-летний нападающий Ромы рассматривается клубом как приоритетный вариант для усиления атаки. В Вильярреале считают, что Довбик способен быстро дать результат благодаря опыту выступлений в топ-чемпионатах Европы, физической мощи и умению играть на позиции классического центрфорварда.

Важным фактором является то, что только к концу сезона 2025/26 украинец полностью восстановился после травмы. Теперь Довбик готов начать новый этап карьеры без ограничений и может быть доступен для нового клуба с первого дня.

Несмотря на не слишком результативный сезон в Роме, где форвард провёл 18 матчей и забил 3 гола, в Вильярреале сохраняют интерес к украинцу. Испанский клуб ценит его игру в штрафной площади, способность бороться с защитниками и действовать под давлением.

Альтернативным вариантом для Вильярреала остается молодой австралиец Нестори Иранкунда, который выступает за Уотфорд. В то же время его кандидатуру рассматривают скорее как инвестицию в будущее, тогда как Довбик является вариантом для немедленного усиления атаки.

Ранее Довбик рассказал о новом этапе для сборной Украины.