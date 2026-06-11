Сергей Разумовский

Форвард сборной Украины Артем Довбик поделился эмоциями после сбора национальной команды в Украине, опубликовав пост в Instagram. По словам нападающего, он был рад провести сбор в составе сборной, а особенно — дома, среди своих.

Счастлив провести сборы со сборной – особенно дома. Рад быть здесь среди своих. Чувствую, что мы вошли в новый этап, поэтому усердно работаем над будущими целями. Слава Украине! Артем Довбик

Для сборной Украины этот сбор стал особенным, ведь команда под руководством нового главного тренера Андреа Мальдеры впервые с начала полномасштабного вторжения провела подготовку на Родине. Это стало важным событием как для игроков, так и для болельщиков национальной команды.

В рамках этого сбора сине-желтые провели два товарищеских матча. В первой игре украинская команда одержала победу над Польшей со счетом 2:0.

Второй матч против Дании не удалось доиграть до финального свистка из-за тревожного эпизода с участием полузащитника соперников Кристиана Эриксена, которому стало плохо во время игры. На момент остановки встречи счет был 2:1 в пользу датской сборной.