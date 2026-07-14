Сергей Разумовский

Полузащитник Барселоны и национальной сборной Нидерландов Френки де Йонг столкнулся с серьезной проблемой со здоровьем. Как сообщает Marca, у футболиста диагностировали повреждение колена, которое может надолго вывести его из игры.

На данный момент окончательный характер травмы еще не установлен. В ближайшие дни де Йонг должен пройти углубленное медицинское обследование, после которого врачи смогут точнее определить степень повреждения и ориентировочные сроки восстановления. Между тем в Барселоне уже сейчас с обеспокоенностью оценивают ситуацию, поскольку есть опасения относительно одного из худших возможных сценариев.

По предварительным прогнозам, нидерландский хавбек может пропустить примерно четыре месяца. Если эти сроки подтвердятся, потеря де Йонга станет серьезным ударом для каталонского клуба, так как он остается одним из ключевых игроков средней линии команды и важной фигурой в построении игры.

На чемпионате мира Френки де Йонг был стабильным игроком основного состава своей сборной. Хавбек начинал все четыре матча своей национальной команды с первых минут.

Окончательные выводы о состоянии футболиста ожидаются после дополнительных обследований, которые должны прояснить, насколько серьезным является повреждение колена и когда хавбек сможет вернуться на поле.

Ла Лига сделала исключение. Реал и Барселона получили особые условия на старте сезона.