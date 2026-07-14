Павел Василенко

Новый сезон Ла Лиги стартует 15 августа, однако Реал и Барселона начнут чемпионат позже остальных. Организаторы турнира изменили календарь, чтобы предоставить грандам больше времени на подготовку после выступлений их футболистов на чемпионате мира.

Мадридский клуб, который возглавил Жозе Моуринью, должен был открывать сезон домашним матчем с Реал Сосьедадом, но встречу перенесли на 26 августа. Вместо этого первый поединок «сливочные» проведут 22 августа на выезде против Эспаньола.

Чемпион Испании Барселона также стартует с задержкой. Домашняя игра с Атлетиком перенесена на 27 августа, а свой первый матч команда сыграет 23 августа в гостях против Эльче.

По информации AFP, решение приняли из-за того, что несколько футболистов обоих клубов все еще находятся в расположении национальных сборных, которые продолжают борьбу в полуфинале чемпионата мира.

Одновременно Атлетико, несмотря на также значительное представительство на мундиале, календарь не менял и откроет сезон 19 августа домашним матчем против Малаги.

Первыми же новый чемпионат Испании начнут Алавес и Хетафе, а также Райо Вальекано и Севилья.