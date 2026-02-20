29-летний полузащитник Павел Ореховский, воспитанник Динамо Киев, в ближайшее время станет игроком Феникс-Мариуполя. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, клуб Первой лиги вышел на финишную прямую переговоров с футболистом. Ожидается, что контракт будет подписан до лета.

Ореховский находился на просмотре и сумел убедить тренерский штаб команды во главе с Максимом Фещуком. Также известно, что игрок восстановился после ДТП и готов вернуться к официальным матчам.

Напомним, из-за обстоятельств, связанных с аварией, полузащитник пропустил осеннюю часть сезона-2025/2026. Ранее в своей карьере он также выступал за Колос из Ковалевки.