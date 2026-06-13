Владелец титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о невозможности территориальных уступок в войне с Россией. Своим мнением украинский боксер поделился во время выступления на специальном мероприятии «America’s Adversaries: The Russia Reality».

На мой взгляд, тем людям, которые занимаются помощью Украине, им нужно быть жестче, потому что им говорят одно, а делают другое.

У меня есть такие случаи, что мой товарищ воевал в 14-м, 15-м, 16-м году, защищая Донбасс. И он погиб. У него остался сын. И сын сегодня также защищает Украину на передовой. Как объяснить сыну, что он должен отдать Донецк, который защищал его отец и умер? Это невозможно.

Я лично, мы – украинцы, не можем отдать то, что Россия забрала и как-то там внесла куда-то. Это то же самое, что Россия сейчас возьмет и заберет Аляску.

Вы должны понимать, что я говорю не как политик, я говорю как обычный человек. Мне, если честно, политика вообще не нравится. Общение, чистое человеческое общение. Мы должны договариваться. У нас есть мозги, у нас одна кровь, она красная. Все разрушает наше эго и отсутствие Бога в нашей жизни.