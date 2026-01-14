Мадридский Реал определился с тренерским будущим на ближайший период. Клуб заключил контракт с Альваро Арбелоа, который рассчитан до завершения следующего сезона.

42-летний специалист официально возглавил команду в понедельник после того, как Хаби Алонсо покинул пост главного тренера. По информации Marca, соглашение предусматривает работу Арбелоа в течение полутора сезонов.

Таким образом, Альваро Арбелоа сохранит свою должность и после завершения текущего сезона, если руководство клуба останется довольным выполнением поставленных задач и результатами команды.

После 19 туров чемпионата Испании Реал занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 45 очков. Мадридский клуб отстает от лидера первенства Барселоны на четыре балла.