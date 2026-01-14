Реал накануне матча 1/8 финала Кубка Испании против Альбасете официально представил нового главного тренера Альваро Арбелоа. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Это особенный день для меня, как и каждый день, проведенный в «Реале». В субботу мне исполняется 43 года, и 20 из них я провел в этом клубе. Каждый день в лучшем клубе мира - особенный, и сегодняшний не исключение. Я полностью осознаю ответственность и тот невероятный вызов, что стоит передо мной. Я полон энтузиазма.

Этот клуб - о победах, победах и еще раз победах. Эти требования являются отражением той ДНК, которая привела нас сюда, к этой насыщенной трофеями истории. Когда я был игроком, я перенял эти ценности от людей в раздевалке. Они до сих пор там, и это главное. Мы хотим вдохновлять болельщиков по всему миру и помогать еще больше наполнять кабинеты трофеями. Это моя работа, и это то, чем я буду жить каждый день.

Я в этом клубе уже 20 лет и буду здесь столько, сколько захочет Реал. Это мой дом, и всегда им будет, - сказал Арбелоа.