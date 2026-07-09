Основному игроку Динамо сделали операцию – он не поможет в квалификации еврокубков
Попов пропустит все четыре раунда и начало общего этапа, если таковые будут
около 1 часа назадПодписаться в
Денис Попов. Фото: ФК Динамо Киев
Центральный защитник Динамо Денис Попов перенес операцию на колене. Об этом сообщает «ТаТоТаке».
Отсутствие 27-летнего футболиста в заявке киевлян на еврокубковый сезон связано с повреждением, которое он получил во время сборов. По информации источника, накануне Попову сделали операцию в Киеве.
На данный момент игрок чувствует себя хорошо, однако его восстановление еще продолжится некоторое время. По предварительным прогнозам врачей, вернуться к полноценным тренировкам центрбек Динамо сможет не раньше октября.
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