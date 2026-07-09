Динамо – Університатя Клуж: где смотреть трансляцию матча квалификации Лиги Европы
Поединок состоится в Польше
около 1 часа назадПодписаться в
Фото: ФК Динамо
Киевское Динамо сыграет домашний первый матч первого раунда квалификации Лиги Европы с румынской Университатей Клуж.
Поединок пройдет на «Арене Люблин» в польском Люблине в четверг, 9 июля.
Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.
Где смотреть матч Динамо – Университатя Клуж
- Телеканал 2+2
Ответный матч между командами пройдет 16 июля в Клуж-Напоке (Румыния).