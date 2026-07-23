Защитник киевского Динамо Кристиан Биловар перед первым матчем второго раунда квалификации Лиги Европы против ПАОК высказался о физическом состоянии команды, поддержке болельщиков и собственном восстановлении после травмы. Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Мы сыграли 120 минут против Университати — это всегда непросто, независимо от уровня подготовки. К тому же, это была всего лишь наша вторая официальная игра в сезоне. Команда еще не на пике физической формы, но все впереди. Физические кондиции набираются через матчи. Команда будет выглядеть лучше с каждым следующим поединком.

Поддержка гостей? В Украине идет война, и мы не слишком обращаем внимание на этот аспект. Для нас уже праздник — выходить играть для такого количества фанатов. Конечно, всем хотелось бы видеть на трибунах как можно больше наших болельщиков.

Травма с Университатею? Как видите, я здесь, готовлюсь к игре. Тренировался в течение всей недели, поэтому, к счастью, все хорошо.