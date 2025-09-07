Сергей Стаднюк

Завершились матчи группы G в шестом туре квалификации на чемпионат мира-2026.

Литва на глазах у родной публики дала настоящий бой Нидерландам, но всё же уступила. «Оранжевые» быстро вышли вперёд благодаря голу Депая, а затем Тимбер удвоил преимущество гостей. Казалось, что матч пройдёт легко для фаворита, однако хозяева смогли отыграться ещё до перерыва. Отличились Гинейтис и Гирдвайнис. Во второй половине игры решающим стал ещё один точный удар Депая, который принёс Нидерландам тяжёлые три очка.

Сборная Польши на своём поле одержала уверенную победу над Финляндией. Хозяева вышли вперёд после точного удара Кэша. А дальше героем стал Левандовски. Сначала форвард реализовал свой момент в добавленное к первому тайму время. А в начале второй половины встречи оформил ассист на Каминьски, после чего судьба матча была фактически решена. Финны смогли ответить лишь в конце встречи благодаря голу Калльмана, который помог избежать разгрома.

Нидерланды набрали 10 очков и возглавили группу G, опередив Польшу по дополнительным показателям. Финляндия (7) отстала от лидеров.

Чемпионат мира-2026. Квалификация, группа G, второй тур

Литва – Нидерланды 2:3

Голы: Гинейтис, 36, Гирдвайнис, 42 – Депай, 11, 63, Тимбер, 33

Литва: Гертмонас - Упстас (Бенета 50), Лекятас, Гирдвайнис, Армалас, Ласицкас - Антанавичюс (Воробьовас 46), Гинейтис - Сиргедас (Голубицкас 67), Должников (Магдушаускас 76), Янсонас (Паулаускас 46)

Нидерланды: Вербрюгген - Дюмфрис, де Врей (Ю. Тимбер 62), ван Дейк, Аке (ван де Вен 63) - Схаутен, Тимбер (де Врей 62) - Мален (де Лигт 88), Рейндерс (Стейн 62), Гакпо - Депай (Вегхорст 83)

Предупреждения: Ласицкас, 28, Голубицкас, 90+4

Польша – Финляндия 3:1

Голы: Кеш, 27, Левандовски, 45+2, Каминьски, 55 – Калльман, 89

Польша: Скорупски, Кеш (Вшолек 46), Висневски, Беднарек, Кивьор, Слиш (Капустка 67), Зелиньски, Каминьски (Букса 80), С. Шиманский, Залевски (Гросицки 68), Левандовски (Свидерски 67)

Финляндия: Йоронен, Алхо, Пелтола (Сталь 64), Тенхо (Иванов 35), Коски, Уронен (Ваананен 80), Каиринен, Мархиев (Г. Камара 64), Лод, Антман (Калльман 64), Похьянпало

Предупреждения: Висневски, 74 – Калльман, 80