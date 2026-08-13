Павел Василенко

Лестер выставлен на продажу после 16 лет под контролем тайской семьи Шриваттанапрабха. За это время клуб пережил один из самых ярких взлетов в истории английского футбола: вышел в Английскую Премьер-Лигу, сенсационно выиграл чемпионат Англии и Кубок страны, а также играл в Лиге чемпионов.

Однако после гибели владельца клуба Вичая Шриваттанапрабхи в катастрофе вертолета у стадиона контроль перешел к его сыну Айяватту. Повторить успех отца ему не удалось.

Лестер столкнулся с серьезными финансовыми проблемами и в конечном итоге опустился во третий дивизион английского футбола. В следующем сезоне «лисы» будут выступать в Лиге 1, а их владельцы уже готовы попрощаться с клубом.

По информации Financial Times, King Power Group рассчитывает получить за Лестер более 200 миллионов фунтов стерлингов. Для поиска потенциальных покупателей клуб привлек американский инвестиционный банк Citigroup, который подготовил восьмистраничную презентацию.

На продажу выставлены не только мужская команда, но и женский клуб, стадион «Кинг Пауэр» на 32 тысячи мест, тренировочный центр «Сигрейв», а также бельгийский клуб-партнер Левен.

King Power приобрел Лестер у Милана Мандарича за 35 миллионов фунтов в 2010 году.