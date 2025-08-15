Атакующий полузащитник Кривбаса Егор Твердохлеб привлек внимание сразу нескольких европейских клубов. По информации журналиста Пита О'Рурка, предметный интерес к 24-летнему украинцу проявляют английские Лестер и Норвич, которые в следующем сезоне выступят в Чемпионшипе.

Также Твердохлеб находится в сфере интересов немецкого Аугсбурга и турецкого Эюпспора. Все эти клубы в настоящее время лишь оценивают возможность подписания игрока до закрытия трансферного окна.

В прошлом сезоне УПЛ Твердохлеб забил 14 голов, став вторым бомбардиром чемпионата. Сам футболист в июне отмечал, что мечтает о переходе в немецкую Бундеслигу. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 1,5 млн евро.