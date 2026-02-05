Лестер Сити был оштрафован снятием шести очков за нарушение правил прибыльности по итогам сезона 2023/24. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

Независимая комиссия пришла к выводу, что в период с 2022 по 2024 клуб превысил допустимый уровень убытков на 20,8 миллиона фунтов стерлингов. Поскольку команда сейчас выступает в Чемпионшипе, руководство Английской футбольной лиги утвердило немедленное вступление в силу санкций.

До вынесения наказания Лестер имел в активе 38 очков и располагался на 17 позиции в турнирной таблице. После списания шести баллов команда опустилась на 20-е место и удерживается выше зоны вылета лишь за счет лучшей разницы мячей, опережая Вест Бромвич, у которого также 32 пункта.

Ранее клуб попрощался с главным тренером Марти Сифуэнтесом. Под его руководством команда потерпела 11 поражений в 29 матчах и теперь находится в поиске нового наставника, поскольку ближайшая встреча с Бирмингем Сити 7 февраля может стать решающей в борьбе за сохранение прописки. В EFL отметили, что Лестер имеет право подать апелляцию, однако комиссия подтвердила факт нарушения финансовых регламентов еще во время выступлений клуба в Премьер-лиге. За три года убытки превысили 200 миллионов фунтов при максимально допустимом лимите в 81 миллион.

